Евросуд по правам человека рассматривал более 10 тысяч дел из Украины

В 2012 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) находилось 10 тыс. 450 дел по жалобам граждан Украины - 8,2% всех дел, что рассматривал суд в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют статистические данные за 2012 год, обнародованные сегодня на пресс-конференции президентом Европейского суда по правам человека Дином Шпильманом.

Таким образом, Украина заняла четвертое место по количеству дел против нее, которые находились на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

Первое место остается за Россией (28,6 тыс. дел, или 22,3% всех дел на рассмотрении), на втором – Турция (16,9 тыс., или 13,2%), на третьем – Италия (14,2 тыс. дел, или 11,1%).

Сразу за Украиной, на пятом месте – Сербия (10 тыс. 050 дел, или 7,8%), на шестом – Румыния (8,7 тыс. дел (6,8%)).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства юстиции, по состоянию на сентябрь 2012 года за 15 лет действия для Украины Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод во исполнение решений Европейского суда по правам человека Украина выплатила истцам 127 млн. 953 тыс. 689,32 грн. денежной компенсации.

17 января 2013 года ЕСПЧ обнародовал 211 решений по жалобам на Украину. Согласно этим решениям, государство должно выплатить гражданам более 1,1 млн евро (11,7 млн грн).