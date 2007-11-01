Услуги на стоматологию подорожают

Решение Киевского городского совета вернуть столичной системе здравоохранения Киевскую городскую стоматологическую поликлинику, на прежнюю ее работу существенно не повлияет. Об этом сообщил главный врач Киевской стоматологической поликлиники Анатолий Круть, информирует Лига.

Круть заявил, что решение Киевсовета не изменит работу поликлиники. «Вся реорганизация заключается в переименовании поликлиники в «Киевскую городскую коммунальную стоматологическую поликлинику». А также в том, что бюджетных денег на стоматологию выделяться не будет», - сообщил он.

По словам Крутя, в ближайшее время стоматологические услуги подорожают, поскольку необходимо увеличить доходы поликлиники. «На сколько процентов произойдет удорожание, мне неизвестно. Цены установит Главное управление финансового контроля столичной горадминистрации», - подчеркнул главврач.

Как сообщалось ранее, сессия Киевсовета приняла решение вернуть столичной системе здравоохранения Киевскую городскую стоматологическую поликлинику, которую в 2003 году преобразовали в КП.

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэны Кильчицкой, возвращение этого заведения киевлянам спасло его от приватизации, поскольку такие намерения имел Круть.