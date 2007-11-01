В Киеве появятся медпункты по измерению давления

Киевская городская государственная администрация решила организовать медпункты по измерению артериального давления для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в общественных местах города. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Такие медпункты будут постоянно располагаться в жилищно-эксплуатационных организациях, аптеках, магазинах, супермаркетах. Общее их количество и дату начала работы пресс-служба не сообщила.

Администрация объясняет необходимость открытия медпунктов тем, что в 2006 году болезни системы кровообращения стали причинами смерти киевлян в 62,4% случаев.

В связи с этим администрация решила усилить профилактику заболеваний и распространить социальную рекламу о здоровом образе жизни.

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