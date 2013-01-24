У Альянса по ВИЧ/СПИДу требуют уплаты 3,3 млн пошлин

Государственная таможенная служба Украины, которая с декабря прошлого года входит в Министерство доходов и сборов, считает законным требование к Международному альянсу по ВИЧ/СПИДу в Украине уплатить 3,3 млн грн таможенных пошлин за ввоз испанских шприцев.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов.

«В деле с оформлением испанских шприцев, на которые установлены антидемпинговые пошлины, Государственная таможенная служба Украины действовала исключительно в рамках действующего законодательства», - сказано в сообщении.

«В связи с необходимостью уплаты предусмотренных законом платежей, Киевской региональной таможней определен размер неуплаченного налогового обязательства по уплате антидемпинговой пошлины на сумму свыше 3,3 млн грн», - уточнила пресс-служба.

Согласно сообщению, решение о применении антидемпинговых мер принимает Межведомственная комиссия по международной торговле.

Именно данная комиссия от 29 сентября 2009 года установила, что на ввоз в Украину шприцев из Испании действует антидемпинговая пошлина в размере 196,38%.

Фонд пытался оспорить решение Межведомственной комиссии в судах, однако не добился успеха.

Одновременно Министерство доходов и сборов подчеркнуло, что на время судебных разбирательств никакие штрафные санкции за несвоевременную уплату антидемпинговой пошлины не начислялись.

Справка УНИАН. Международный альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине импортировал шприцы из Испании в 2010 году.

По информации Международного альянса, произведенные в Испании шприцы были куплены на деньги Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, и их бесплатно распространили среди тех, кто входит в группу риска инфицирования ВИЧ.

В Украине принята общегосударственная программа противодействия распространению ВИЧ/СПИДа на 2010-2013 годы.