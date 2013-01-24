В Украине остается обесточенным 201 населенный пункт
10:58, 24 января 2013Страна
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Из-за ненастья
В Украине из-за ненастья остается обесточенным 201 населенный пункт в трех областях.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Львовской области обесточено 167 населенных пунктов, в Полтавской – 32, в Харьковской – 2.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго.
С целью расчистки сваленных деревьев и доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС привлечено 109 единиц техники повышенной проходимости.
Для обеспечения электричеством лечебных заведений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 39 передвижных электростанций.
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