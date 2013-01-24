Первым заместителем министра здравоохранения назначен Качур

Вместо Моисеенко

Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Качура первым заместителем министра здравоохранения Украины. Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте. Как сообщал УНИАН, до этого Президент отстранил от этой должности Раису Моисеенко. Справка УНИАН. А.Качур занимал должность заместителя начальника Главного управления здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter