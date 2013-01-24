Янукович освободил Моисеенко от должности первого замминистра

Занимала должность с июня 2011 года

Президент Украины Виктор Янукович освободил Раису Моисеенко от должности первого заместителя министра здравоохранения Украины. Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте. Р.Моисеенко была освобождена в соответствии с абзацем третьим части второй статьи 9 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». Справка УНИАН. Р.Моисеенко занимала должность первого заместителя министра с июня 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter