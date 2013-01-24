Янукович освободил Моисеенко от должности первого замминистра
10:20, 24 января 2013Страна
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Занимала должность с июня 2011 года
Президент Украины Виктор Янукович освободил Раису Моисеенко от должности первого заместителя министра здравоохранения Украины.
Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте.
Р.Моисеенко была освобождена в соответствии с абзацем третьим части второй статьи 9 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти».
Справка УНИАН. Р.Моисеенко занимала должность первого заместителя министра с июня 2011 года.
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