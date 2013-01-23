Количество заболевших бешенством животных в Украине выросло

Количество заболевших бешенством животных в Украине в прошлом году увеличилось по сравнению с 2011 годом на 45% до 1762 животных, сообщили УНИАН в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе.

Согласно сообщению, среди заболевших этой болезнью, представляющей значительную опасность и для человека, больше всего оказалось лисиц (591 случай), кошек (438 случаев), собак (277) и крупного рогатого скота (135 случаев). При этом увеличилось и количество населенных пунктов, в которых были зарегистрированы случаи бешенства животных, - до 1550 с 1080 годом ранее.

В течение года Госветфитослужба провела вакцинацию 160,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 1,7 тыс. мелкого рогатого скота, 1,5 тыс. лошадей и 1,2 тыс. свиней.

Как сообщал УНИАН, Директорат Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителей выделил более 1 млн евро для создания буферной зоны на территории четырех украинских областей для предотвращения распространения бешенства.