Социальная помощь будет поступать адресно?

Министерство социальной политики Украины работает над созданием информационно-аналитической системы, что позволит оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается, и контролировать поступление денег к людям.

Об этом сообщила министр соцполитики Наталия Королевская во время встречи с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фаном, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам Н.Королевской, эта информационно-аналитическая система должна решить несколько задач. «Во-первых, мы стремимся выстроить такую систему, при которой помощь от государства будут получать те, кто реально в ней нуждается. К сожалению, в Украине наблюдается обратная ситуация: когда помощь от государства получают не бедные, а богатые”, - сказала она.

Вторая проблема, по словам Н.Королевской, которую сейчас решает министерство - разработка механизма контроля поступления средств непосредственно к людям. „По нашей информации, Казначейство своевременно – в соответствии с утвержденным порядком – перечисляет средства на социальные выплаты. Затем иногда складывается ситуация, когда перечисленные средства несколько дней, а то и несколько недель «идут к людям». Мы должны видеть все эти проблемы в режиме „реального времени”, - убежден министр.

Н.Королевская отметила, что создаваемая информационно-аналитическая система позволит решить эти задачи и сделать социальную помощь действительно адресной. Кроме того, по словам министра, такая система обеспечит обратной связь, когда о проблемах на местах будут узнавать ответственные за это должностные лица.