Погибших на воде стало вдвое меньше

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают тенденцию к сокращению количества погибших на воде.

Об этом сегодня на брифинге заявил председатель Службы Михаил Болотских, сообщили УНИАН в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

М.Болотских отметил, что спасатели проводят постоянную работу в целях уменьшения количества жертв на водных объектах, а также для обеспечения безопасности граждан во время отдыха в горах.

«В первой половине января количество погибших на воде сократилось вдвое. Менее чем за месяц спасены 137 туристов в горах, из них 7 иностранцев”, - сказал он. При этом, добавил председатель Службы, основная причина, приводящая к несчастным случаям, осложняют работу спасателей и требуют привлечения значительных сил, - массовое нарушение гражданами правил безопасного поведения во время отдыха. “В частности, туристические группы идут в горы без инструкторов, люди ходят самостоятельно в походы, не регистрируют маршрут», - отметил М.Болотских.

Руководитель украинских спасателей доложил, что Службе удалось обеспечить безопасность граждан во время празднования Крещения. Сотрудники Службы проверили официальные места для купания на водоемах, вблизи таких мест было развернуто 648 спасательных постов. В целом привлекались более 2 тыс. спасателей, а также 470 единиц техники.