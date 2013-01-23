В Украине запретили опасные вакцины от гепатита В

Государственная служба лекарственных средств временно запретила реализацию вакцины против гепатита В производства фирмы "Фармстандарт-Биолик", принадлежащий сыну министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств еще от 12 декабря 2012 года, которое "Украинской правде" предоставили в пресс-службе депутата от "Батькивщины" Андрея Сенченко.

Госслужба по лекарственным средствам временно запретила "реализацию (торговлю), хранение и применение всех серий" вакцины на основании результатов проверки лицензионных условий производства лекарств фирмой "Фармстандарт-Биолик".

Как известно,ранее ГПУ приняла постановление о проведении проверки соблюдения законодательства Минздравом при закупке вакцин производства "Фармстандарт-Биолик".

Сенченко, который направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру, заявлял, что предприятие сына Богатыревой "Фармстандарт-Биолик" производит смертельно опасные вакцины против гепатита В, которые МОЗ закупает в рамках государственной программы.

Он также утверждает, что в Украине после прививки от вакцины сына Богатыревой умерло 11 детей.

Украинская правда