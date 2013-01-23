Погода на завтра

В четверг, 24 января, в Украине будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в южных, восточных и Днепропетровской областях будет идти снег, мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. Температура ночью - 0-5° мороза, в Приазовье - до 2° тепла, днем - около 0°, в Харьковской области на протяжении суток - 3-8° мороза; в Крыму ожидается дождь, днем небольшой, температура ночью - 1-6° тепла, днем - 5-10° тепла.

На остальной территории ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью - 8-13° мороза, на севере Левобережья - до 15°, днем - 3-8° мороза; на Закарпатье ночью - 1-6° мороза, днем - около 0°.

На дорогах страны, кроме Крыма, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 3-8° мороза.

В г. Киеве облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 10°, днем - 6-8° мороза.