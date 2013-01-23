В Украине нарушают права людей с недостатками слуха

Народный депутат из фракции «Батькивщина» Андрей Пышный требует от Кабинета министров отчитаться по обеспечению доступа к информации людей с недостатками слуха, а от Фонда соцзащиты – предоставить информацию относительно объема финансирования и фактического использования средств в 2012 году.

Соответствующие обращения депутат направил сегодня, 22 января, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В документе А.Пышный отметил, что согласно статье 23 закона об основах социальной защищенности инвалидов, людям с недостатками слуха должен обеспечиваться доступ к СМИ путем титрования или сурдоперевода.

Однако, по словам депутата, к нему поступает большое количество обращений от слабослышащих граждан с жалобами на нарушение их прав. «К сожалению, сегодня можем засвидетельствовать, что ни Госкомтелерадио, ни Минкультуры не обеспечили должного и своевременного выполнения требований относительно возможности людей с недостатками слуха быть своевременно и качественно информированными СМИ и не иметь препятствий в общении при решении вопросов в органах государственной власти, местного самоуправления и в других учреждениях и организациях», - отметил А.Пышный.

Он подчеркнул, что людей с недостатками слуха в Украине около 10%: «Не обращать внимания на них – это преступление, а не нарушение».

В связи с этим А.Пышный требует от премьер-министра предоставить информацию относительно реальных сроков реализации положений статьи 23 Закона Украины «Об основах социальной защищенности в Украине», а также отчитаться относительно объемов финансирования, предусмотренных в Государственной целевой программе «Национальный план действий по реализацию Конвенции о правах инвалидов» для обеспечения доступа к информации людей с недостатками слуха.

Кроме того, депутат требует от Фонда социальной защиты предоставить информацию об объеме поступлений и фактическом использовании средств в 2012 году, а также отчитаться о процедуры закупки и распределения между учреждениями, заведениями и общественными организациями средств реабилитации.

А.Пышный также отметил, что на данное время он разрабатывает законодательные инициативы относительно привлечения и использования этих средств с целью более эффективной социализации людей с инвалидностью.