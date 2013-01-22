В Украине доля импортной курятины выросла до 15%

Доля импорта на украинском рынке мяса птицы выросла по итогам января-ноября 2012 года до 15% с 8% в январе-ноябре 2011 году. Об этом говорится в сообщении Украинской аграрной конфедерации (УАК).

Согласно данным аналитиков УАК, за 11 месяцев прошлого года объем импорта мяса птицы в Украину увеличился до 107,8 тыс. тонн с 54 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года. При этом импорт курятины из США вырос в 8,3 раза, Бразилии — 19 раз, Венгрии — 4,7 раза.

Экспорт мяса птицы из Украины, согласно экспертным оценкам, за 11 месяцев составил 70,5 тыс. тонн, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года. При этом всего в Украине за этот период было произведено 687 тыс. тонн мяса птицы. Отмечается, что увеличение экспорта произошло в первую очередь за счет активизации поставок в страны СНГ, в частности в Россию (в 5 раз) и Беларусь (в 2,2 раза).

По данным УАК, общее предложение мяса птицы в январе-ноябре 2012 года увеличилось на 10% - до 724 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Союз птицеводов Украины прогнозирует увеличение производства курятины в 2013 году до 1,2 млн тонн с 1,05 млн тонн в 2012 году. Кроме того, ожидается увеличение экспорта курятины в 1,7 раза до 140 тыс. тонн.