В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
15:54, 22 января 2013Страна
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Гололедица и туман
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает гидрометцентр, 23 января на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица.
В Крыму и Приазовье отдельные порывы ветра 15-20 м/с; на Закарпатье, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях местами налипание мокрого снега, гололед.
В южной и восточной части ночью и утром местами туман, видимость - 200-500 метров.
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