В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает гидрометцентр, 23 января на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица.

В Крыму и Приазовье отдельные порывы ветра 15-20 м/с; на Закарпатье, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях местами налипание мокрого снега, гололед.

В южной и восточной части ночью и утром местами туман, видимость - 200-500 метров.