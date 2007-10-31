Шиповник - основа витаминных чаев

В плодах шиповника аскорбиновой кислоты в 10 раз больше, чем в черной смородине, в 50 - чем у лимона. Еще очень важное, в высушенных плодах витамин С надежно сохраняется на протяжении 2 лет! И 10-12 чудодейных ягод способны удовлетворить дневную потребность человека в этом витамине.

Замечено издавна: кто не забывает о шиповнике, пьет его зачастую, - здоровые и бодрые, с высокой работоспособностью люди. Болезни для них не страшны, в частности и инфекционные, потому что благодаря целебному напитку они имеют высокий уровень здоровья. (Может, следует сегодня позаботиться о повышении общей сопротивляемости организмов наших детей, ведь период простуд и гриппа, в этом году, за предвидением ученых, - нового штамма, коклюша и пневмонии еще впереди?)

Если же болезнь уже есть в организме - чай из шиповника удвоит его силу, усилит потовыделение, а вместе с тем очистит от токсичных продуктов.

Так же полезный шиповник для пищеварительного канала, он снимает воспаление, уничтожает гнилостные микроорганизмы, выводит их. К тому же возбуждает железы внутренней секреции (это нужно для больных гастритом со сниженной кислотностью желудочного сока). Употребляют шиповник при язвенной болезни, других заболеваний кишечника.

Помогут нам и желчегонные и мочегонные свойства растений. При этом не раздражается почечный эпителий, возобновляется функция печени, особенно в случае отравления. Поэтому шиповник используют для лечения холецистита, гепатита, нефрита, каменной болезни.

Следует отметить, что шиповник помогает организму очиститься от лишних отложений холестерина, укрепляет капилляры, предотвращает кровоизлияние. Следовательно, это профилактика атеросклероза, кровоточивости десен, кровоизлияния под кожу, маточных и легочных кровотечений.

Полезный шиповник и больным сахарным диабетом, астмой, туберкулезом.