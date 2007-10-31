Время заготавливать корни

Копать корни следует в безопасных для здоровья местах: не на мусорках, не возле трасс, железных дорог, промышленных предприятий, сельскохозяйственных ферм, скотомогильников. Не выкапывать все корни, которые попали в поле зрения, а оставлять часть для воссоздания.

Аир тростиновый. Корень следует выкопать, помыть, разложить, чтобы привялился, на открытом воздухе, разрезать на куски длиной 15-20 см, досушить в сушилке (духовке) при температуре 25-30°С. Хранить в закрытой таре в сухом месте, потому что сырье вбирает воду. Пригодность - 3 года.

Валериана врачебная. Корневища с корнями быстро промыть проточной водой (грубые корневища расщепить на 2-4 части), разложить на воздухе для привяливания на 1-2 дня. Досушить под палаткой или в сушилке (температура 35°С). Сохраняет свойства исцеления 3 года.

Оман высокий. Корни и корневища после промывания разрезать на куски длиной 10-15 см, грубые расщепить, привялить 2-3 суток на воздухе (в сырую погоду под накрытием), досушить в сушилке при температуре не более за 40°С. Срок пригодности 3 года.

Окопник врачебный. Корни хорошо обчистить от земли, разрезать на куски 15-20 см и помыть. Тщательным образом удалить поврежденные места, расщепить вдоль, сполоснуть водой и разложить для высушивания на открытом воздухе, на чердаке или в сушилке (температура - 30-40°С), учитывая, что во время медленной сушки корни буреют внутри и теряют лечебные свойства, которые обычно сохраняются 3 года.

Крапива двудомная. Корень промыть и разложить для высушивания, в случае неблагоприятной погоды сушить на чердаке. Пригодность - 1 год.

Любисток врачебный. Выкопать корень 3-4-летних растений, помыть, разложить в тени на открытом воздухе или в теплом помещении, досушить в сушилке при температуре 40°С. Хранить один год в плотно закрытых стеклянных банках или жестянках в сухом месте, потому что сырье очень вбирает влажность.

Одуванчик врачебный. Корень следует собирать, когда листья повянут, промыть, разложить на ткани или бумаге на воздухе, или в помещении с вентиляцией, или в сушилке (температура 40-50°С). Срок пригодности 5 лет.

Лопух настоящий. Выкопать корни 1-летнего растения, которое еще не цвело, помыть в холодной воде, обчистить от внешней части, разрезать на куски 10-15 см, если грубые - еще и пополам, и сушить на солнце, в проветриваемом помещении или в сушилке (температура 40-50°С). Пригодность - 5 лет.

Перстач прямостоячий (калган). Корневища обчистить от корешков, промыть, разостлать тонким слоем (2-3 см) на ткани, сушить на воздухе 2-3 суток на солнце или под палаткой. Довести до готовности в сушилке при температуре 50-60°С. Срок пригодности 6 лет. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Солодка. Корни выкопать, когда наземная часть начинает вянуть. Отряхнуть землю, промыть, сушить, или на солнце, или под накрытием на сквозняке, или в сушилке (температура 40-50°С). Перед сушкой можно содрать кори. Срок пригодности 3 года.