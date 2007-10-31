Больше всего пестицидов в апельсинах и мандаринах

В 2005 году наличие пестицидов было выявлено в 45,7% образцов овощей, фруктов, зерновых и детского питания, взятых на изучение в странах - членах ЕС и странах зоны свободной торговли с ЕС – Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Об этом свидетельствуют данные обнародованного на днях отчета о проведении мониторинга в 2005 году.

Согласно отчету, в общей сложности в 2005 году было проверено 62569 образцов овощей, фруктов, зерновых, продуктов пищевой переработки и детского питания. В 54,3% образцов остатки пестицидов выявлены не были. В то же время, в 41% образцов были выявлены остатки пестицидов меньше предельно допустимой нормы, и в 4,7% образцов – выше предельно допустимой нормы.

В отчете отмечается, что только в 2,4% образцов овощей и фруктов, произведенных в ЕС, было выявлены остатки пестицидов, которые превышали предельно допустимые европейские нормы. В то же время, среди импортированной продукции доля образцов, в которых остатки пестицидов превышали предельно допустимые нормы, составляла 6,5%.

Больше всего остатков пестицидов было выявлено в мандаринах (79% образцов – в пределах предельно допустимых норм, 2,7% - выше допустимых норм), грушах (70% и 0,8% соответственно), апельсинах (69% и 4,3, огурцах (29% и 1,9, бобах (28% и 8,4, картофеле (25% и 1,2 и шпинате (16% и 6,6.

Еврокомиссия ежегодно проводит исследование наличия пестицидов в овощах и фруктах на рынке ЕС.

dn.kiev.ua