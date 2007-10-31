Лениться полезно для здоровья?
15:20, 31 октября 2007Страна
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Лентяй – это скрытый трудоголик
Лентяй – это скрытый трудоголик. Все выдающиеся умы человечества были бездельниками, исследовали ученые. Самые знаменитые - Уинстон Черчилль, Карл Маркс, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин.
Немецкие ученые уверены: бесцельное бездельничанье – залог здоровья, счастья и долголетия. С ними согласны и французские психологи, которые напечатали исследование под названием “Здравствуй, лень!”
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