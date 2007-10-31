Лениться полезно для здоровья?

Лентяй – это скрытый трудоголик. Все выдающиеся умы человечества были бездельниками, исследовали ученые. Самые знаменитые - Уинстон Черчилль, Карл Маркс, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин.

Немецкие ученые уверены: бесцельное бездельничанье – залог здоровья, счастья и долголетия. С ними согласны и французские психологи, которые напечатали исследование под названием “Здравствуй, лень!”

ICTV