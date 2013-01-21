Необходимо наказывать водителей, которые не пропускают "скорые"

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым ужесточить ответственность водителей за не предоставление преимущества в движении спецавтомобилям, в частности машинам скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, сегодня во время заседания Кабинета министров Н.Азаров поручил МВД подготовить соответствующие изменения к законодательству.

«Глава правительства поручил Министерству внутренних дел разработать изменения к законодательству в части ужесточения ответственности для водителей за не предоставление преимущества в движении спецавтомобилям, в частности машинам скорой помощи. Ведь нормативов относительно времени прибытия на вызов медикам иногда тяжело придерживаться – как из-за заторов в городах, так и из-за грубого игнорирования некоторыми водителями Правил дорожного движения», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также Н.Азаров поручил МВД немедленно проверять все сигналы о вымогании средств «на бензин» за выезд «скорой», на медикаменты, и по результатам служебного расследования строго наказывать виновных, вплоть до увольнения.