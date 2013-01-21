ГПУ проверит вакцины производства "Фармстандарт-Биолик"

Генпрокуратура приняла постановление о проведении проверки соблюдения законодательства Минзоровья при закупке вакцин производства "Фармстандарт-Биолик".

Об этом в официальном ответе на депутатский запрос БЮТовца Андрея Сенченко сообщил замгенпрокурора Виталий Билоус, передает пресс-служба нардепа.

"Согласно части 3 статьи 21 закона "О прокуратуре" замгенпрокурора вынесено постановление о проведении проверки соблюдения министерством требований закона при закупке вакцин производства ПАО "Фармстандарт-Биолик". К проведению проверки привлечены специалисты органов контроля", - говорится в ответе Билоруса.

В своем запросе Сенченко заявлял, что предприятие сына Богатыревой "Фармстандарт-Биолик" производит смертельно опасные вакцины против гепатита В, которые МОЗ закупает в рамках государственной программы.

"С момента, когда мать возглавила ведомство, бизнес Александра Богатырева начал развиваться. Его фирма "Фармстандарт-Биолик" вскоре стала одним из основных поставщиков украинских лекарств государству. В течение 2012 года отечественный Минздрав провел тендеры на общую сумму 1 млрд 653 млн гривен. Большую часть из них выиграло уже упомянутое предприятие", - говорится в запросе.

Депутат отмечает, что по данным Госслужбы по лекарственным препаратам, "производство печально известных вакцин против гепатита В осуществляет именно ПАО "Фармстандарт-Биолик"с критическими нарушениями условий лицензии".

"Сегодня препарат запрещен к использованию и изъят из обращения. Однако денежные средства, затраченные на него из бюджета, никто не спешит возвращать, а виновные в смерти 11 украинских малышей так и не были наказаны. В Украине после прививки от сына Богатыревой умерло 11 детей", - заявил Сенченко.

Украинская правда