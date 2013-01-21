В Украине хотят ограничить продажу лекарств детям до 16 лет

Государственная служба Украины по лекарственным средствам планирует ограничить продажу лекарств детям, не достигшим 16 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы Украины из лекарственных средств Алексей Соловьев.

Он рассказал, что на сегодняшний день его ведомством разработаны изменения к лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговле лекарственными средствами, которые будут одобрены весной после их обсуждения.

Так, предлагается установить, что продажа лекарственных средств разрешается только лицам, достигшим 16-летнего возраста. При этом он отметил, что речь пока будет идти только о лекарствах, которые отпускаются по рецепту.

Для новосозданных аптек планируется ввести норму «пешеходной доступности» между аптеками в городах. По его словам, норма пешеходной доступности между аптеками в городах должна быть не менее 300 метров между аптеками в городах с населением от 1 млн чел. и более, а также 500 метров в городах с населением до 1 млн чел.

«Чтобы не допускать такого, когда две аптеки открываются двери в двери и начинают конкурировать между собой, и причем не ценами…», - отметил он.

А.Соловьев добавил, что предлагается обязать субъекты ведения хозяйства при продаже лекарственных средств через аптеки и их структурные подразделения выдавать лицу, приобретающему лекарственные средства, кассовый чек на полную сумму проведенной операции.

По его словам, для развития аптек в сельской местности предлагается установить, что на каждые десять аптек, в которых субъект ведения хозяйства проводит деятельность по розничной торговле лекарственными средствами, по крайней мере, одна из них должна обеспечивать производство (изготовление) лекарственных средств в условиях аптеки и одна находится в сельской местности.

Кроме того, А.Соловьев рассказал, что аптеки должны создать необходимые условия для свободного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями. Поэтому в лицензионных условиях предлагается обязать их обустраивать пандусы или подъемники.

Он отметил, что очень часто провизор предлагает не весь спектр лекарств, представленных в аптеке, которые могут помочь при том или ином заболевании. Поэтому предлагается обязать провизоров предоставлять пациенту все имеются варианты лекарственных средств, всех производителей. «Не секрет, что в некоторых случаях лекарства отечественного и иностранного производства отличаются в разы, и тем не менее, по итогам 2012 года, 70% упаковок, которые были приобретены нашими пациентами, были отечественного производства», - отметил он, обратив внимание, что отечественные лекарства дешевле иностранных аналогов.