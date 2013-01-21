Завтра погода не изменится

Во вторник, 22 января, погода в Украине существенно не изменится: будет облачно. В западных и северных областях будет идти снег, мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью будет 1-6° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла, на Волыни, в Ривненской, Черниговской и Сумской областях ночью - 7-12° мороза, днем - 3-8° мороза; на Закарпатье - дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 3-8° тепла. В южной части без существенных осадков; ночью и утром местами туман; температура ночью - 3-8° тепла, днем - 8-13°.

На остальной территории осадки преимущественно в виде дождя; температура ночью около 0°, днем - 2-7° тепла. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер южный с переходом в восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области облачно. Снег, мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла.

В г. Киеве облачно. Снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° мороза, днем - около 0°.