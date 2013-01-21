Если осужденный попал в больницу

Государственная пенитенциарная служба Украины повторно заявляет, что осужденным, которые находятся в стационарных отделениях медицинских учреждений, не разрешаются свидание и осуществление телефонных звонков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГпТС.

Как отмечается в сообщении, «в рамках разъяснения особенностей порядка предоставления осужденным, которые лечатся в стационарных отделениях медицинских учреждений, свидания и осуществления ими телефонных звонков, ГпТС Украины в очередной раз разъясняет, что, согласно требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, свидания осужденным предоставляются только в специально оборудованных комнатах для краткосрочных и длительных свиданий (других помещений для предоставления осужденным свиданий нормативно-правовыми актами не предусмотрено). Такие комнаты в Менской исправительной колонии (№91) расположены в административном здании учреждения. При переводе осужденного Юрия Луценко в медицинское заведение вне границ исправительной колонии (в данном случае клиника «Оберег»), личный состав караула Менской исправительной колонии (№ 91) в клинике выполняет задание по охране объекта и самого осужденного. Организация проведения свиданий, а также наблюдение за осужденными, их близкими родственниками и другими лицами во время проведения таких свиданий в функции караула по охране не входят. Кроме этого, согласно требованиям ведомственной нормативной базы по вопросам охраны осужденных, персоналу, который входит в состав караула по охраны осужденного в лечебном заведении, запрещается принимать и передавать осужденным любые вещи или предметы и допускать к ним посторонних лиц, за исключением медицинского персонала лечебного заведения».

Отдельно ГпТС Украины разъясняет, что с целью реализации права осужденных на осуществление ими телефонных разговоров, администрацией Менской исправительной колонии (№91) на территории учреждения созданы все необходимые для этого условия, которые предусмотрены действующим законодательством. В частности, в помещении дежурной части учреждения установлены три таксофона с выходом на междугородную связь.

В то же время ГпТС отмечает, что осуществление телефонных звонков осужденными, которые находятся в лечебных заведениях, действующим законодательством не предусмотрено.

Законность применения работниками ГпТС положений действующего законодательства в части ограничения права осужденного в осуществлении им телефонных звонков во время пребывания в лечебном заведении подтверждается соответствующим решением Окружного административного суда г. Киева от 30 октября 2012 года, отмечают в ГпТС.

«Таким образом, во время пребывания осужденного Ю.Луценко в Киевской универсальной медицинской клинике «Оберег» осуществление им телефонных звонков или провести встречу с кем-либо не представляется возможным», - отмечают в ГпТС и добавляют: «Данные ограничения четко регламентированы Уголовно-исполнительным кодексом Украины, Правилами внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний и являются обязательными для выполнения всеми категориями граждан, в том числе и защитниками осужденных, и народными депутатами Украины, где их (депутатов) права относительно беспрепятственного доступа осуществляются с учетом установленного законом специального режима доступа на отдельные объекты, каковыми являются учреждения и объекты охраны ГпТС».

В то же время, ГпТС Украины сообщила, что сегодня, 21 января, в 12:00 часов осужденному Ю.Луценко, в порядке исключения, была предоставлена возможность в телефонном режиме кратко сообщить своей жене И.Луценко о своем местонахождении и самочувствии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, жена экс-министра и его защитник И.Луценко сообщила, что так и не получила от руководства Менской исправительной колонии №91 разрешения на свидание со своим подзащитным Ю.Луценко. Защитник И.Луценко также отметила: «Именно руководитель Менской ИК обязан выполнить требования инструкции и проинформировать конвой, который сопровождает осужденного Ю.Луценко в клинику, о моем статусе защитника, а также о других адвокатах, и, соответственно, предоставить разрешение для общения с Ю.Луценко. В противном случае руководитель лишает Ю.Луценко права на правовую защиту, гарантированную ему Основным Законом Украины».