В аптеках есть лекарства для преодоления эпидемии гриппа

Украинские аптеки имеют все необходимые лекарственные средства для преодоления эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей Соловьев.

Он отметил, что в Украине зарегистрировано более 250 наименований лекарственных препаратов для борьбы с гриппом и ОРВИ.

По его словам, по состоянию на январь 2013 года общее количество лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые используются для лечения ОРВИ и гриппа, на центральных складах 11 ведущих дистрибьюторов - 21,12 млн упаковок; в аптечных заведениях и учреждениях здравоохранения коммунальной собственности - 14,85 млн упаковок, что свидетельствует о стабильном обеспечении противогриппозными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения фармацевтического рынка Украины.

«Это на 23% больше по сравнению с январем 2012 года, то есть на данный момент мы полностью готовы. Если эпидемия гриппа будет, то пациент будет обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами», - заверил А.Соловьев.