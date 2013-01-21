Украина - в предэпидемическом состоянии

Украина находится в предэпидемическом состоянии по гриппу и ОРВИ, однако на сегодняшний день эпидпорог не превышен.

Как передает корреспондент УНИАН, это отметили сегодня специалисты Министерства здравоохранения Украины на пресс-конференции "Эпидемическая ситуация в Украине: грипп и ОРВИ. Тенденции, прогнозы, рекомендации".

По словам первого заместителя министра здравоохранения Украины Раисы Моисеенко, за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла на 17%: «Это прогнозируемая ситуация. Она связана с тем, что дети после каникул пошли в школу. С детского населения начинается распространение воздушно-капельных инфекций».

Как сообщила Р.Моисеенко, «с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ заболели более 2,5 млн чел., из них 68% - дети. Минздрав ведет круглосуточный мониторинг относительно показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ – ни в одном из 10 контрольных городов или территорий страны эпидемический порог пока не превышен. Самый высокий показатель заболеваемости на сегодняшний день - в Киеве (но и он ниже эпидпорога), самый низкий - в Харьковской области».

При этом Р.Моисеенко подчеркнула, что все вакцины, которые есть в Украине, содержат штаммы вирусов гриппа, которые будут циркулировать на территории страны, а больницы достаточно обеспечены противогриппозными лекарствами.

Председатель Государственной санитарной эпидемической службы, главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко проинформировал, что в эпидемсезоне 2012-2013 гг. в Украине циркулируют штаммы вируса гриппа А-Виктория, В-Висконсин, также не исключена вероятность вируса A-H1N1-Калифорния (так называемого "свиного").

"По сравнению с прошлым годом наблюдается замена двух штаммов вируса гриппа, поэтому можно допустить более интенсивный характер хода эпидемического процесса в сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ", - сказал А.Пономаренко.

Специалисты прогнозируют, что эпидемия гриппа и ОРВИ придется на конец января - начало февраля.

Они напомнили, что особенно внимательно к своему здоровью следует относиться лицам из групп риска: это, в первую очередь, дети до 5 лет (особенно дети до 2 лет), а также беременные, пожилые люди - в возрасте от 65 лет, люди с избыточным весом, больные диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, с другими тяжелыми хроническими заболеваниями. Для этих людей грипп представляет особенную угрозу, поскольку состояние их организма существенно уменьшает шанс выздороветь без осложнений, а часто - выжить. Медики подчеркнули, что самыми тяжелыми осложнениями гриппа является пневмония (может привести к смерти за 4-5 дней), менингит, энцефалит, гриппозные миокардиты, инсульты и инфаркты.