Синоптики предупреждают об опасности гололедицы

Директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида предупреждает об осложнении на этой неделе погодных условий, которые вызваны большими температурными перепадами и могут привести к гололедице на дорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Кульбида сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Опасных явлений в течение этой недели следует ожидать - это гололед, гололедица на дорогах, в южных областях - туманы и в Карпатах - лавинная опасность”, - сказал он.

По его словам, на этой неделе через территорию Украины переместится несколько атмосферных фронтов, которые обусловят осадки: в северных областях преимущественно в виде снега, в западных - мокрого снега, в южных, восточных и центральных областях - дождь с переходом в снег.

“При изменении воздушных масс следует ожидать усиления гололедных явлений и гололедицы на дорогах, также налипания мокрого снега”, - сообщил он.

Н.Кульбида сообщил, что 21-23 января температурный режим существенно не будет меняться. В частности, в западных и северных областях ночью ожидается от 3° до 8° мороза, а днем - около 0°. В то время как на юге, востоке и в большинстве центральных областей температура воздуха ночью будет плюсовой, а днем будет достигать 3-8° тепла, на юге - 9 тепла°, а в Крыму - от 9 до 14° тепла.

В то же время, начиная с 24 января, синоптики прогнозируют снижение температуры на 4-7 градусов, а в течение 25-27 января - дальнейшее снижение.

“Ночью в северных, западных и центральных областях ожидается 12-17° мороза, местами на севере - 20-25° мороза, а в дневные часы - от 7 до 13° мороза”, - сообщил директор Гидрометцентра.

Н.Кульбида также сообщил, что в южных областях, в Закарпатской, Луганской и Донецкой областях температурный режим будет выше - ночью 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза, а в Крыму сохранится теплая погода.