В Тернополе украинские лекарства не исчезнут

Невзирая на решение Ассоциации фармацевтических производителей Украины остановить производство лекарств, в Тернополе, их изготовление не прекратят.

Причиной такого решения, как сообщил глава ассоциации Петр Багрий, есть проблемы в отрасли: большие налоги, постоянные проверки со стороны государства, плохое финансирование.

Пока, что это только планы, но если производство Украинских лекарств действительно остановят, то сегмент рынка, который занимали отечественные лекарства, а это приблизительно 60%, займут заграничные производители, а цены на их продукцию, как рассказывают в аптеках на порядок выше, и качество не всегда лучше.

"Отечественных лекарств в аптеках города около 50 - 60%, - рассказывает клинический провизор аптеки Людмила. - Если наши лекарства исчезнут, то их обычно можно заменить заграничными аналогами, но они не всегда качественнее, да и цена у них такая, что пенсионеры, например, купить их не смогут".

Тернопольские производители лекарств, считают решение ассоциации не целесообразным и политически направленным.

"Решение прекратить производство – нецелесообразное, - рассказала менеджер ООО “Натурпродукт – Вега”, не захотевшая назваться. - В полном объеме информацией мы не владеем, сейчас основные дискуссии по этому поводу идут в Киеве".

На тернопольской фармацевтической фабрике, считают решение ассоциации политическими играми, которых никакого отношения не имеют, ни к экономике, ни к качеству лекарств.

"Я не хочу этого комментировать, это просто политические игры", - сказал директор тернопольской фармацевтической фабрики “Тернофарм” Владимир Михайлов.

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