Правительство контролирует ситуацию с гриппом в Украине

Вице-премьер-министр Константин Грищенко подчеркивает необходимость осуществления конкретных шагов для противодействия росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине, проведения постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации, в том числе с учетом ситуации с заболеваемостью инфекционными болезнями в соседних государствах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он заявил на межведомственном совещании по вопросам профилактики и лечения острых респираторных инфекций и гриппа, которое прошло под его председательством.

К.Грищенко обратил внимание на недопустимость политизации этого вопроса. «Принципиальная позиция правительства Украины в том, чтобы вокруг гриппа не поднимать шумиху и не делать на здоровье людей PR, как это делалось в прошлом, а предпринять конкретные шаги, чтобы минимизировать проблемы для украинцев», - отметил он.

По словам К.Грищенко, в этой ситуации важно иметь необходимый резерв лекарственных средств для профилактики и лечения острых респираторных инфекций и гриппа, а также проработать проведение среди населения иммунизации контингентов риска против гриппа.

Он отметил, что Министерством здравоохранения, Министерством образования и другими государственными учреждениями должно проводиться более широкое информирование общественности о вопросах профилактики и лечения ОРВИ и гриппа.

По результатам совещания К.Грищенко поручил всем причастным ведомствам и регионам Украины держать ситуацию с заболеваемостью населения гриппом и ОРВИ на постоянном контроле, обеспечить наличие в аптечных учреждениях необходимых профилактических и лекарственных средств, изделий медицинского назначения и осуществлять надлежащий контроль за уровнем цен с целью недопущения их необоснованного повышения для населения.

В свою очередь министр здравоохранения Раиса Богатырёва информировала, что плановые профилактические мероприятия начали предпринимать с конца лета 2012 года и на сегодняшний день ситуация абсолютно контролируемая. «В случае необходимости, украинские медицинские учреждения могут оказать всю необходимую помощь украинцам, обеспечив дополнительные койки», - подчеркнула она.

Председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Анатолий Пономаренко в свою очередь отметил, что в стране проводится постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, а в случае роста заболеваемости гриппом и ОРВИ существует четкий алгоритм действий. «Общие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги в ни одном регионе Украины. На протяжении этого сезона ОРВИ заболели 2,5 млн человек, что гораздо меньше, чем в прошлом году. Тогда ОРВИ заболели 5,5 млн человек. Согласно мониторингу СЭС, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине нормальная», - отметил А.Пономаренко.

По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Павла Шишолина, на пунктах пропуска через государственную границу Украины ведется постоянной мониторинг эпидемиологической ситуации, и на сегодняшний день чрезвычайные ситуации не зафиксированы.

«По состоянию на 17 января 2013 года в перечень лекарственных средств, которые используются для лечения гриппа и ОРВИ, входит 212 наименований. В наличии на складах – 21 млн упаковок лекарственных средств из этого перечня, что на 23% больше, чем в прошлом году. Еще 14 млн упаковок лекарств находится в аптеках», - отметил председатель Гослекслужбы Украины Алексей Соловьев.