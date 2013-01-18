Отменять переход на «зимнее» и «летнее» время можно только после детального анализа

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что решение об отказе перехода на «летнее» и «зимнее» время необходимо принимать лишь после детального изучения мнения населения и последствий для отраслей экономики, на которых может отразиться такой шаг.

Об этом Н.Азаров написал на своей странице в Facebook в ходе общения с пользователями сети.

«По поручению правительства Минэкономики сейчас занимается изучением всех аспектов такого решения. Тут очень важно мнение и медиков, и энергетиков, да и желательно максимально обсудить этот вопрос с общественными организациями, ведь он реально затрагивает интересы миллионов людей. Поэтому хотелось бы знать и изучить максимально мнение людей в этом вопросе», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли вынесло на общественное обсуждение законопроект, которым предлагается отменить переход на «летнее» и «зимнее» время, зафиксировав его по второму часовому поясу, в котором находится большая часть территории Украины (теперешнее «зимнее» время).

Справка УНИАН. Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ.

Сразу после этого в Украине начали предлагать отменить переход на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, ученые утверждали, что решение Верховной Рады не отвечает международным правилам исчисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, которые действуют в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».