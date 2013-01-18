Медосмотры в школах будут проводить профессионально

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что медосмотры в школах будут проводиться систематически и на профессиональном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров написал на своей странице в Facebook в ходе общения с пользователями сети.

«Я думаю, что мы добьемся того, чтобы медосмотры школьников были профессиональными, систематическими, чтобы выявляемые заболевания у детей своевременно лечились», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 14 января внес изменения в пункт 4 Порядка осуществления медицинского обследования учащихся общеобразовательных учебных заведений.

Согласно документу, обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений будут проводиться ежегодно медицинскими работниками в общеобразовательных учебных заведениях.

Минобразования поручено обеспечить условия для проведения медицинских осмотров в школах, специалистов для осуществления квалифицированного обследования школьников будет предоставлять Министерство здравоохранения.