Директор Центра радиационной медицины будет работать в ООН
15:11, 18 января 2013Страна
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Указ на сайте Президента
Президент Украины Виктор Янукович назначил генерального директора Национального научного центра радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины Дмитрия Базику представителем Украины в Научном комитете Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
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