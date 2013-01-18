Директор Центра радиационной медицины будет работать в ООН

Указ на сайте Президента

Президент Украины Виктор Янукович назначил генерального директора Национального научного центра радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины Дмитрия Базику представителем Украины в Научном комитете Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

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