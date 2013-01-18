На Крещение в Украине погода ухудшится

На Крещение, 19 января, в Украине ожидается осложнение погодных условий: в западных, северных и Винницкой областях выпадет снег и мокрый снег, ночью на Прикарпатье и в Винницкой области - местами сильный, днем на севере - мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 4-9° мороза (на Закарпатье - 0-5° мороза), днем - от 4° мороза до 1° тепла. На остальной территории ночью ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, в Одесской и Николаевской областях - местами сильные дожди (в восточных областях, Приазовье и Крыму небольшой дождь); температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 2-7° тепла, в Крыму - ночью 3-8° тепла, днем - 7-12°. Ночью и утром в восточной части местами туманы. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица.

Ветер северо-восточный (на юго-востоке юго-восточный), 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

По Киевской области характер погоды изменится: ночью выпадет снег, днем - мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-9° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла.

По г. Киеву ночью пройдет снег, днем - мокрый снег с дождем, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-7° мороза, днем - 0-2° мороза.