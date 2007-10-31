Каких болезней боятся богатые и знаменитые

Они встречаются с супермоделями и зарабатывают миллионы на промотурах. Их имена известны всем. Однако, как и простых смертных сказочно богатых знаменитостей волнуют проблемы, связанные со здоровьем, пишет Forbes.

Согласно опросу, недавно проведенному среди поверенных актеров и музыкантов, большинство их клиентов боятся проблем, связанных с сердечными заболеваниями. Также опасения у знаменитостей вызывает рак. Между тем, большинство звезд считают необходимым постоянные походы в тренажерный зал, чтобы поддерживать себя в форме.

Большое количество звезд боятся психических заболеваний, а также болезней передающихся половым путем. Кроме того, страх у знаменитостей вызывает возможность получить травмы в результате аварии, а также осложнения после пластической операции.

Опрос проводила компания Prince & Associate, занимающаяся исследованиями в области здравоохранения. Организация провела опрос среди 203 поверенных с целью поместить полученные данные в книгу Fame & Fortune: Maximizing Celebrity Wealth, которая расскажет о здоровье 353 актеров и музыкантов.

Всем звездам, чти поверенные участвовали в опросе, больше 25 лет, а их состояние оценивается в сумму, превышающую 10 млн долларов. В итоге выяснилось, что 56% знаменитостей пользуются услугами психоаналитика. Примерно тот же процент раз в неделю посещают персонального тренера. Каждая четвертая знаменитость прибегают к экзотическим способам лечения, таким как гормональная терапия или процедуры с использованием стволовых клеток, чтобы продлить молодость.

34% музыкантов назвали психические заболевания самым ужасным из своих опасений. Для сравнения - лишь 3% обычных людей боятся сойти с ума. Кроме того, знаменитостей крайне беспокоит возможность заражения ЗППП, такими как ВИЧ, сифилис, гонорея и многие другие. 21% актеров и 35% музыкантов назвали половые инфекции самым большим опасением, касающимся их здоровья. Лишь 7% рядовых граждан так напуганы ЗППП. 42% музыкантов боятся несчастных случаев, связанных с автоавариями и авиакатастрофами.

Три четверти звезд кино и телевидения регулярно занимаются спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Кроме того, 70% актеров признались, что прибегали к услугам пластических хирургов. 77,5% планируют лечь под нож в ближайшие три года. Между тем лишь 34% американских женщин и 18% мужчин согласились бы на пластическую операцию, имея такую возможность.

http://factnews.ru