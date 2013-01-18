Инвалидам не хватает предприятий для практики

Во Всеукраинской общественной организации инвалидов «Гармония» отмечают необходимость создания промежуточных предприятий, где люди с инвалидностью могли бы получить опыт работы после учебы в центрах профессиональной реабилитации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент ВОО инвалидов «Гармония» Юрий Антропов во время пресс-конференции, в рамках которой были представлены результаты первого этапа проекта «Разработка нормативно-правового акта о создании транзитных мест для инвалидов».

«Мы выступаем за то, чтобы при каждом центре, который предоставляет определенные услуги обучения, переобучения, были промежуточные предприятия, где бы люди могли сделать первые шаги в данной профессии, приобрести опыт и пойти на рынок труда более опытными», - сказал он.

Как напомнила руководитель проекта Анастасия Корниенко, в Украине на сегодняшний день насчитывается 2 млн. 777 тыс. 511 человека с инвалидностью, из которых работают лишь 24% - 678 тысяч. «Очень способствуют в трудоустройстве центры профессиональной реабилитации», - прибавила она.

А.Корниенко заметила, что государственных центров профессиональной реабилитации в Украине насчитывается 12. «Профессиональная реабилитация дает инвалидам возможность улучшить свои умения, возможность получить новую для себя профессию и потом трудоустроиться», - отметила руководитель проекта.

С 2008 года пять из двенадцати центров начали создавать так называемые социально-экономические предприятия, хозяйственно-расчетные филиалы, где после прохождения обучения в центрах реабилитации люди могли бы улучшить свои навыки, чтобы в дальнейшем трудоустроиться.

Однако на сегодняшний день нет ни одного нормативно-правового акта, который бы регулировал деятельность этих предприятий, подчеркнула А.Корниенко. «Нет ни одного единого положения о том, что вообще считать этим социально-экономическим предприятием, начиная с того, как его вообще называть», - сказала она.

А.Корниенко отметила, что должен быть разработан единый нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность этих хозяйственно-расчетных филиалов, и вообще предусматривающий их создание.

«Люди с инвалидностью, выпускники центров реабилитации, - они нуждаются в этом адаптационном периоде, коротком промежутке времени в полгода, когда бы они могли под наблюдением мастера попрактиковать и уже с опытом работы идти на предприятие работать», - подчеркнула А.Корниенко.

Кроме того, она отметила, что даже уже ранее созданные хозяйственно-расчетные филиалы начинают ликвидироваться из-за несовершенной материально-технической базы филиалов, малого количества заказов продукции.

А.Корниенко также сообщила, что проект планируют завершить до лета, и привлечь к нему Министерство социальной политики, Государственную службу по вопросам инвалидов и ветеранов, Государственную службу занятости.