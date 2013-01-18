В Украине все меньше производят натуральных соков

В Украине производство соков натуральных, в том числе апельсинового, в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 3,9% - до 281 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2012 года в стране было произведено 22,8 тыс. тонн соков, что на 12,8% меньше, чем в ноябре 2012 года, и на 24,4% больше, чем в декабре 2011 года.

Производство купажированных соков в январе-декабре 2012 года составило 309 тыс. тонн, что на 6,3% меньше показателя 2011 года. В декабре в Украине произвели 24,1 тыс. тонн данной продукции, что на 12% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 6,4% больше, чем в декабре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина снизила производство натуральных соков на 5,6% против 2010 года - до 277 тыс. тонн, производство купажированных соков снизилось на 12,1% - до 315 тыс. тонн.