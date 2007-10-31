Романы о Гарри Поттере вредят здоровью

По словам критиков, тот, кто питается, как Гарри Поттер, вскоре станет испытывать проблемы с весом и здоровьем. Немецкие журналисты обвиняют Джоан Роулинг в создании своего рода "рекламы" калорийной еды, от описания которой хочется немедленно съесть то, о чем читаешь.

В первом томе Гарри поглощает шоколадных лягушек и тыквенное печенье, получает свой первый опыт ничегонеделания, характерный для всех волшебников. История продолжается на первом обеде в школе, где подают ростбиф, жареную курицу, отбивные из свинины и телятины, жареные колбаски, бекон, стейки, жареный картофель, картофель фри и йоркширский пудинг, а затем десерт: мороженое, яблочный пирог, оладьи, бисквит и шоколадные эклеры. "Классная еда", - говорит Гарри Рон Уизли, и читатель не может с ним не согласиться.

По мнению журналистов, книги о Гарри Поттере должны быть маркированы красной точкой, которой в Англии с недавних пор отмечаются все продукты, наносящие особый вред здоровью. На страницах увесистых томиков постоянно нарушаются все рекомендации диетологов, которые когда-либо существовали. Видимо, полагают критики, с помощью волшебства можно или избавиться от лишнего веса, или вовсе не набирать его, тогда как простые люди - магглы - в романах Роулинг часто изображаются толстыми.

www.utro.ru