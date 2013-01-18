Чтобы крещенское купание не навредило здоровью

Что делать, чтобы купание в проруби не навредило организму

1. НАКАНУНЕ — СЫТНАЯ ЕДА. Так как теплопроводность воды выше «воздушной» в 20 раз, то теплопотери при погружении в нее (да еще в январе) усиливаются многократно. Их надо восполнять, дабы не замерзнуть. Для этого легкий перекус не подойдет — надо плотно и основательно поесть за 1—1,5 часа до моржевания: сало, хлеб, каши, мясо, из фруктов — курага и изюм.

2. БЫСТРО И С ГОЛОВОЙ. Поскольку вас ждет перепад температуры в более чем 30 °С и сильное, резкое сужение сосудов как следствие, то погружаться стоит с головой во избежание спазмирования сосудов головного мозга. В воду заходите быстро и будьте в ней не дольше 20 секунд, чтобы не переохладиться. Особенно, если моржуете впервые. По этой же причине идите в прорубь в минимуме одежды (не больше купальника). В идеале — нагишом.

3. ТАБУ НА РАСТИРАНИЯ. Как полотенцем, так и снегом, равно как и на похлопывания себя — все это в той или иной мере травмирует капилляры. Лучше быстренько промокнуться полотенцем и одеться в сухую одежду из натуральных тканей, приготовленную заранее. Важно, чтобы в одежде было минимум молний, пуговиц, чтобы была возможность экипироваться быстро и не продрогнуть. Под ноги постелите картон или сухое полотенце, если будете одеваться на улице.

4. БЕЗ АЛКОГОЛЯ. И до, и после. Ощущение тепла горячительные напитки дают только поначалу, когда под их воздействием сосуды расширяются. А затем они сужаются, притом резко. В итоге можно не только замерзнуть, но и заработать приступ гипертонии. Лучше выпить горячего чаю (любого). От кофе из-за спазмирующего побочного эффекта лучше тоже отказаться.

5. ПОСЛЕ — ПРОБЕЖКА. Если вы — новичок, то идеальнее всего после погружения перейти в теплое помещение. Но если чувствуете в себе силы и возможности, то сделайте легкую пробежку, дабы разогнать кровь по всем-всем клеточкам. Обязательно дышите носом, а на голову наденьте шапку.

УЧТИТЕ: ПОГРУЖЕНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

— детям до шести лет из-за несовершенства всех систем организма

— сердечникам, гипертоникам, диабетикам

— в острой стадии любого заболевания

— при повышенной температуре

— беременным

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