Украинцам советуют не ездить в Индонезию

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения столицы Индонезии Джакарты в связи с чрезвычайными последствиями ненастья.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

«В связи с чрезвычайными последствиями ненастья (мощные дождевые осадки и наводнения) в г. Джакарта (Республика Индонезия), МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения этого города», - говорится в сообщении.

Тем украинцам, которые уже находятся в индонезийской столице, МИД советует проявлять повышенную бдительность и осторожность, и не покидать домов без серьезных причин до нормализации ситуации.

В случае необходимости получения соответствующей помощи граждане Украины могут обращаться в Посольство Украины в Республике Индонезия по номеру телефона + 6221 521 17 00, отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, в столице Индонезии было введено чрезвычайное положение после того, как большая часть города оказалась затопленной в результате сильных муссонных дождей.

В некоторых частях города уровень воды достигает двух метров. По некоторым данным, погибли, по меньшей мере, четыре человека. Тысячи людей покинули свои дома, чтобы переждать стихийное бедствие в безопасности.