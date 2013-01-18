Какие преимущества отмены «летнего» времени?

Закрепление в Украине времени второго часового пояса (то есть отмена перехода страны на «летнее» время - УНИАН) сделает более актуальным вопрос о возможностях местных властей регионов, территории которых находятся во втором и первом часовых поясах, самостоятельно устанавливать границы рабочего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта.

Он отметил, что есть указ Президента, позволяющий местным властям самостоятельно устанавливать границы рабочего дня, однако он практически не применяется.

“Этот вопрос при введении единого времени без перевода стрелок является актуальным и, наверное, к нему можно вернуться”, - сказал А.Максюта.

Он также отметил, что МЭРТ вынес на общественное обсуждение законопроект об установлении в Украине неизменного времени второго часового пояса.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект, согласно которому предлагается ввести время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перехода на «летнее» время.

«На сегодняшний день действует следующий порядок исчисления времени на территории Украины: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября на 1 час назад. Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минэкономразвития отмечает, что установление такого порядка исчисления времени направлено на «обеспечение улучшения состояния здоровья граждан, повышение работоспособности населения, уменьшение количества аварий».

Также в документе отмечается, что данный законопроект был зарегистрирован Верховной Радой Украины 27 февраля 2012 года и является отозванным, но не утратившим актуальности.

«Изменена дата вступления в силу с «1 ноября 2012 года» на «1 марта 2013 года», чтобы не переходить весной 2013 года на «летнее» время (последнее воскресенье марта), о чем было решено на совещании в Кабинете министров Украины 30 января 2012 года», - отмечают авторы законопроекта.

Справка УНИАН. Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ.

Сразу после этого в Украине начали предлагать отменить переход на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, ученые утверждали, что решение Верховной Рады не отвечает международным правилам исчисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, которые действуют в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».