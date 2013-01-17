Будут ли лечиться украинские дети на Кубе?

Украина и Куба ищут возможности для возобновления программы «Дети Чернобыля», которая предусматривает лечение украинских детей на Кубе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Украине Эрнесто Антонио Сенти Дариас сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас украинская и кубинская стороны ищут возможности возобновления этой программы на коммерческой основе, на базе того же госпиталя в Тарара», - сказал посол.

Он отметил, что на сегодняшний день стороны ведут переговоры о заключении нового соглашения по поводу данной программы между министерствами здравоохранения Украины и Кубы. Посол отметил, что ранее Куба в рамках этой программы бесплатно предоставляла помощь украинским детям, но в виду изменившейся ситуации не может позволить себе предоставлять эту помощь в том же объеме и на тех же условиях.

По словам Э.Дариаса, этой программой будет предусмотрена регистрация кубинских медицинских препаратов в Украине, а также использование в украинских клиниках кубинских лекарств и технологий.

«Уже ведется серьезная работа с фармацевтическими компаниями Украины, которые уже зарегистрировали или находятся в процессе регистрации наших препаратов», - сказал посол.

Справка УНИАН. В рамках украинско-кубинской программы "Дети Чернобыля" с 1991 года Куба оказала бесплатную высокоэффективную медицинскую помощь более чем 23 тысячам украинских детей, в том числе были проведены 139 хирургических операций, среди которых 14 сложных операций на сердце, 18 – ортопедического характера, а также 38 офтальмологических, пластических (послеожоговых) операций, в том числе пересадки почек. Вылечено более 8 тыс. детей с диагнозом гиперплазия щитовидной железы.

В ходе этой программы на лечение чернобыльских детей, в первую очередь детей-сирот, Кубой было израсходовано более 350 млн. долларов США.

С декабря 2011 года украинско-кубинское сотрудничество в сфере лечения и оздоровления украинских детей на Кубе прекращено.