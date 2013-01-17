МИД настойчиво рекомендует украинцам не ездить в Мали и Алжир

В связи с дальнейшим осложнением ситуации с безопасностью на территории Республики Мали и в ряде соседних с ней стран, а также захватом 16 января с.г. на юге Алжира исламскими экстремистами десятков иностранных заложников, МИД Украины повторно настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок в Мали, а также и в прилегающие к ней регионы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Алжире по номеру телефона +213-770-80-00-62, который работает круглосуточно, или звонить по телефону на круглосуточную „горячую линию” МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Как сообщал УНИАН, террористы в Алжире продолжают удерживать в заложниках иностранцев. Террористы требуют предоставить им 20 полноприводных автомобилей с достаточным количеством горючего и безопасный коридор до границе с Мали, сообщает в четверг газета "Аль-Хабар". Если условия не будут выполнены, боевики угрожают убить заложников.

16 января рано утром около 20 террористов на трех джипах напали на иностранных и алжирских специалистов, которые работали на месторождении природного газа в пустыне в районе города Ин-Аменас за 100 километров от границы с Ливией. Ворвавшись в городок, где проживают и работают специалисты, боевики захватили часть здания и до сих пор удерживают там не менее 20 иностранных заложников, среди которых граждане США, Франции, Великобритании, Норвегии и Японии. Алжирские заложники, по данным СМИ, были отпущены террористами. По другим данным, в плену террористов остаются более 40 человек.

О требованиях террористов поступает разная информация. По одним данным, они призывают освободить сотню исламистов из алжирских тюрем, по другим - требуют прекратить военное вмешательство Франции в Мали.

Весной прошлого года иностранные исламисты и туареги, восставшие против правительства Мали, захватили ряд населенных пунктов на севере страны.

Франция начала военную интервенцию в Мали 11 января 2013 г., чтобы остановить продвижение исламистов к Бамако.

16 января вооруженные силы Франции вместе с правительственными войсками Мали начали наземную операцию против исламистов и ведут бои на улицах города Диабали, захваченного 14 января повстанцами-исламистами, - города на севере страны на расстоянии 350 км от столицы.