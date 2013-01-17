Минздрав планирует закупить в текущем году 1200 машин "скорой"

Министерство здравоохранения Украины планирует в текущем году закупить 1200 машин скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов сегодня на пресс-конференции в Минздраве.

Во время пресс-конференции отмечалось, что на сегодняшний день в Украине эксплуатируется около 5 тысяч "скорых", из которых более 2 тысяч требуют замены.

"В прошлом году для пилотных регионов было закуплено 286 машин скорой помощи. Мы предложили, что в этом году нужно закупить 1200 машин скорой помощи. "Скорая" категории В стоит в среднем 650 тысяч гривен (их нам нужно тысячу машин), категория С - 850 тысяч. Но это первый этап. Нам нужно значительно больше. Государство все сразу закупить не может", - сказал А.Толстанов.

При этом он подчеркнул, что за финансирование, обеспечение системы здравоохранения, в частности и экстренной, согласно действующему законодательству, уже не один год ответственность несут местные органы власти.

В ходе пресс-конференции также подчеркивалось, что обеспечение бензином карет скорой помощи не является ответственностью Минздрава, за это перед законом отвечают губернаторы областей.

В свою очередь директор Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины Владимир Юрченко отметил, что Минздрав ведет еженедельный мониторинг базы данных о выполнении закона об экстренной медицинской помощи.

"На сегодняшний день нас интересует создание центров экстренной медицинской помощи в областях, их государственная регистрация, дата отправления документов на лицензию медицинской практики, контроль круглосуточный за вызовами, чтобы понять их объем, запоздалые или неосуществленные. Этого никогда в нашем государстве не делалось", - сказал В.Юрченко.

Он также объяснил, что будут выделены экстренные и неэкстренные вызовы, учитывая выводы по работе за 2012 год.

"С 11 млн 737 тысяч случаев, которым была оказана медицинская помощь бригадами "скорой", - 7% (821 тысяча) - это травмы, отравления, несчастные случаи. 77% (9 млн. 135 тысяч) - это внезапные заболевания. 502 тысячи - это непрофильные выезды... Это должно знать общество. Машина скорой помощи в Украине стоимостью 800 тысяч гривен не может ехать без надобности. Это неправильно", - подчеркнул В.Юрченко.

А.Толстанов также отметил, что "на каждый случай отказа "быстро" приехать к пациенту министерство будет остро реагировать. На сегодняшний день в четыре раза увеличена стоимость медикаментозного обеспечения вызова, поэтому он должен быть "действительно экстренным".

Как сообщал УНИАН, 16 января после селекторного совещания по вопросам экстренной медицинской помощи вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко подчеркнул, что "ответственность за реализацию закона об экстренной медицинской помощи несут председатели облгосадминистраций".

“Сегодня мы дали четкий сигнал, что за положение дел по выполнению требований закона, за в целом медицинское обслуживание конкретно отвечают первые лица в областях”, - сказал К.Грищенко.

Он отметил, что председатели ОГА должны организовать своих подчиненных, найти возможности для того, чтобы на уровне местных бюджетов, с применением существующих инструментов привлекать средства, которые должны в первую очередь направляться на приобретение нового оборудования и мотивацию людей.

Сегодня, 17 января, Президент Украины Виктор Янукович жестко раскритиковал ситуацию с внедрением новой системы работы скорой медицинской помощи в Украине. Президент обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову, вице-премьер-министру К.Грищенко и министру здравоохранения Раисе Богатыревой с требованием навести порядок в этой сфере.

1 января 2013 года в Украине вступил в силу Закон «Об экстренной медицинской помощи».