Янукович жестко раскритиковал ситуацию по введению новой системы скорой медпомощи

Президент Украины Виктор Янукович жестко раскритиковал ситуацию с воплощением новой системы работы скорой медицинской помощи в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам, Президент обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову, вице-премьер-министру Константину Грищенко и министру здравоохранения Раисе Богатыревой с требованием навести порядок в этой сфере.

“У меня есть надежда, Константин Иванович (Грищенко — УНИАН), что вы свежим глазом увидите тот беспорядок, который существует в системе здравоохранения, недопустимую дискредитацию реформ действиями должностных лиц, которые сегодня не выполняют закон, а делают все наоборот”, - сказал Президент.

Он заметил, что является недопустимым тот факт, что в прошлом году ответственные должностные лица не готовились к вступлению в силу с 1 января 2013 года нового законодательства, в том числе и относительно работы скорой помощи.

“Почему люди страдают из-за халатности чиновников?” - спросил В.Янукович, заметив, что с начала января Администрацию Президента “забросали письмами” с жалобами по этому поводу.

По словам Президента, он не понимает, что это за реформа, когда ситуация не улучшается, а ухудшается.

Он отметил, что ожидает от Н.Азарова выводов по работе губернаторов, председателей райадминистраций, работников системы здравоохранения, в том числе и Минздрава, которые занимались внедрением медицинской реформы.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступил в силу закон «Об экстренной медицинской помощи».

Законом определено, что бригада экстренной медицинской помощи - это оснащенная специализированным санитарным транспортом мобильная структурно-функциональная единица, которая в круглосуточном режиме оказывает экстренную медицинскую помощь на месте происшествия или во время перевозки человека в неотложном состоянии в заведение здравоохранения. Вызов ее осуществляется по номеру 103 или 112.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, соответствующие счета в органах казначейства и банках, печать и бланк со своим наименованием. Центр обеспечивает, в частности, принятие вызовов экстренной медицинской помощи; формирование, обработку и передачу информации о вызовах экстренной медицинской помощи; координацию действий бригад экстренной медицинской помощи и заведений здравоохранения по оказанию экстренной медицинской помощи.

Законом предусмотрено, что отделение экстренной медпомощи является структурным подразделением многопрофильной больницы интенсивного лечения, в котором в круглосуточном режиме обеспечивается оказание экстренной медицинской помощи пациентам, доставленным бригадами экстренной медицинской помощи или другими лицами, а также пациентам, которые обратились за оказанием такой помощи или другой неотложной медицинской помощи лично.

15 января руководитель Национального проекта «Своевременная помощь» Алексей Навроцкий сообщил, что в этом году будет внедряться второй этап проекта «Своевременная помощь», которым предусмотрено создание центров обработки данных и подключения к ним 18 созданных региональных оперативно-диспетчерских центров. А.Навроцкий высказал убеждение, что на сегодняшний день бригадам экстренной медицинской помощи в Украине очень не хватает технического и технологического сопровождения.