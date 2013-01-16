ЮНИСЕФ призывает Украину ратифицировать Гаагскую конвенцию

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине поддерживает инициативу Президента Виктора Януковича и призывает Украину ратифицировать Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления (Гаагская конвенция).

Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве фонда.

ЮНИСЕФ считает, что любое решение относительно детей, в том числе об усыновлении, должно приниматься, в первую очередь, в интересах ребенка. Гаагская конвенция пропагандирует этические и прозрачные процессы усыновления. ЮНИСЕФ призывает правительства придерживаться принципов, которые заложены в Конвенции.

«Недостаток контроля над процессами международного усыновления и законодательного регулирования может приводить к игнорированию прав и интересов ребенка и решению дела об усыновлении, руководствуясь материальной выгодой. Многие страны в мире уже признали такую проблему, и ратифицировали Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления, что позволяет им предотвращать нарушение прав детей», - объяснила руководитель ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо.

Механизмы, предусмотренные Гаагской конвенцией, являются ключевыми элементами обеспечения проведения межгосударственного усыновления с защитой прав и интересов детей и исключением любых незаконных аспектов из этого процесса. Гаагская конвенция была создана для обеспечения этического и прозрачного процесса усыновления, и устанавливает обязательства для правительства страны, откуда походит ребенок, и для правительства той страны, граждане которой хотят усыновить ребенка. В Конвенции подчеркивается, что межгосударственное усыновление может быть проведено, когда нет других вариантов для ребенка, но документ не предусматривает обязательного рассмотрения такого вида усыновления.

«ЮНИСЕФ призывает Украину как можно скорее ратифицировать Гаагскую конвенцию. Это нужно было сделать очень давно, и это уже не первое представление проекта закона на рассмотрение в парламент. Я надеюсь, что в этот раз Конвенция будет ратифицирована ради защиты интересов детей. ЮНИСЕФ готов сотрудничать с правительством для надлежащей и полной реализации положений Конвенции в Украине", - добавила Юкие Мокуо.

С целью защиты интересов детей в Украине ЮНИСЕФ призывает провести реформу системы опеки над детьми для предотвращения лишения детей родительской заботы и воссоединения детей с их семьями. Международное усыновление должно проводиться в последнюю очередь, и только в тех случаях, когда ребенок не может получить семейного воспитания в своей родной стране. Тем не менее, международное усыновление является важным решением проблем некоторых детей.

Как сообщал УНИАН, 16 января с.г. Президент Украины В.Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления".

В частности, в законопроекте отмечается: “Украина заявляет, что ребенок, проживающий в Украине, может выехать с ее территории для устройства в принимающее государство лишь после вступления в силу решения суда Украины об усыновлении этого ребенка".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одной из возможных форм передачи ребенка на воспитание в семью является межгосударственное усыновление.

Конвенция возлагает обязательство на принимающее государство перед государством происхождения ребенка осуществлять контроль и всесторонне охранять права усыновленного ребенка. Среди прочего, статья 9 конвенции устанавливает обязанность государства предоставлять по запросу информацию об усыновленном ребенке.

*** Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) является мировым лидером в защите прав и интересов детей. Фонд работает в более 190 странах мира ради защиты и поддержки детей. В Украине представительство ЮНИСЕФ было открыто в 1997 году после подписания Украиной Основного соглашения о сотрудничестве между Правительством Украины и ЮНИСЕФ.