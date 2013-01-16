В Украину возвратится волна похолодания

Волна нынешнего потепление продлится на территории Украины ориентировочно до 18 января и затем сменится новой волной похолодания с морозами до 15 градусов. Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель руководителя украинского Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

«До 18 января мы ожидаем повышение температур, которое сменится новой волной похолодания с морозами до "минус" 10-15 градусов. В конце января снова придет потепление», - сказал А.Прокопенко.

Однако он обратил внимание, что колебания температур – вполне в пределах нормы.

«Но относительно снежного покрова, он, и правда, в ряде регионов - один из самых значительных. Например, в Киеве в декабре превышена сумма осадков за последние сто лет. При норме 49 мм выпало 134 мм осадков», - подчеркнул чиновник.

При этом он не стал связывать рост количества осадков с парниковым эффектом или другими явлениями, доказательная база которых вызывает сомнения. «Мысль о парниковом эффекте имеет право на жизнь, но на прогноз погоды она точно не влияет. Во всяком случае, мы не используем этот фактор в своих исследованиях. На Земле были разные периоды - и ледниковые, когда ледники доходили до юга Украины, и периоды потеплений, когда на севере росли тропические пальмы. Также горели леса, также землю засыпало снегом. Да и по нынешним временам снежная зима, повторюсь, - не стихийное бедствие. Более того, чем больше снега, тем лучше, например, для озимых и очищения атмосферы», - отметил А.Прокопенко.

Он также посоветовал не пользоваться долгосрочными прогнозами погоды. «Долгосрочных прогнозов погоды не существует. Мы можем говорить о том, что месяц-другой будет теплее или холоднее, осадков будет больше или меньше. Но сути прогноза погоды по дням такие предсказания не отражают. На сегодня не только в Украине, но и во всем мире прогнозы формируются на 10, максимум 15 суток. Все остальное – от лукавого», - обратил внимание чиновник.

При этом, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать прихода весны, он сказал: «Переход к устойчиво положительным температурам ожидаем уже во второй половине февраля в Крыму. На остальной территории Украины такой переход вероятен в первой декаде марта. А это и есть главный признак наступления весны».