Для крымчан анализы и флюорография будут бесплатными

С 1 января 2008 года жителям Автономной Республики Крым будут бесплатно оказывать экстренную медицинскую помощь и проводить диагностические исследования (клинические анализы, флюорографию, рентгенографию, электрокардиогафию, ультразвуковые исследования) во всех лечебно-профилактических учреждениях полуострова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Верховной Рады Крыма со ссылкой на министра здравоохранения АРК Сергея ДОНИЧА.

В 2008 году на эти цели из крымского бюджета планируется выделить более 8,6 млн. грн.

«Министр здравоохранения Сергей ДОНИЧ обратил внимание на постановление «Об обеспечении прав граждан Украины, проживающих в АРК, на охрану здоровья и медицинскую помощь», принятие которого является первым шагом к реализации и реальному наполнению 49 статьи Конституции Украины, гарантирующей бесплатное оказание медицинской помощи гражданам Украины», - отмечают в пресс-центре крымского парламента.

Также министр здравоохранения АРК подчеркнул, что реализация принятых постановлений будет осуществляться не только 2008 году, а и в рамках Программы «Здоровье крымчан» до 2012 года.

Как отмечается в сообщении пресс-центра ВР АРК, в ближайшее время дополнительные выплаты будут получать работники медицинских учреждений в городах Крыма, а в перечень бесплатных диагностических исследований для жителей автономии войдет электроэнцефалография, маммография и бесплатное родовспоможение. Также предусмотрено приобретение новейшего перинатального оборудования для выхаживания младенцев весом от 500 граммов и организация перинатальных мест в городских и районных медицинских учреждениях Крыма.