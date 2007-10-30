В Чернигове началась реализация проекта по защите прав ВИЧ-инфицированных

В Чернигове началась реализация проекта „Защита прав пациентов – потребителей наркотиков и людей, которые живут с ВИЧ/СПИД”.

Как сообщили УНИАН в Черниговском центре прав человека, проект направлен на защиту и обеспечение прав пациентов – потребителей наркотиков и людей с ВИЧ/СПИД через проведение информационной и просветительской кампании, анализ правоотношений медицинский работник-пациент и выработку соответствующих рекомендаций.

В рамках реализации проекта будут предоставляться юридические консультации и квалифицированная адвокатская помощь в случае грубого игнорирования прав пациентов с ВИЧ/СПИД или отказа в лечении, некачественного лечения, приведшего к ухудшению или расстройству здоровья. Также будут проведены социологические опросы пациентов и медицинских работников.

Проект будет выполняться совместно с Управлением здравоохранения Черниговской ОГА, Черниговскими общественными организациями – областным отделением всеукраинской организации ЛЖВ, Центром „Доброчин”, Центром „ВЕДИС” и областным СПИД-центром при поддержке Международного Фонда „Возрождение”.