Завтра в Украине потеплеет

В среду, 16 января, в Украине потеплеет, будет идти дождь и мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в стране будет облачно, ожидается небольшой, в западных областях - умеренный дождь и мокрый снег, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье без существенных осадков. В Украине местами туман; на дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях и в Сумской области - 4-9° мороза, днем - 1-6° тепла; в южной части ночью - 0-5° тепла, днем - 6-11° тепла.

В Киевской области облачная погода. Небольшой дождь и мокрый снег; туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 1-6° тепла.

В Киеве небольшой мокрый снег и дождь; туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 2-4° тепла.