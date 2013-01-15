Стало известно, когда в Украину придет эпидемия гриппа

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине ожидается в конце января – в начале февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный специалист государственного санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Александр Заика сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Заведующая отделом респираторных и другие вирусные инфекции Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В.Громашевского Алла Мироненко добавила, что нынешний сезон заболеваемости будет более высокой интенсивности, чем предыдущий.

“То есть будет средней интенсивности, то есть ничего чрезвычайного”, - сказала она.

По словам А.Мироненко, чаще эпидемия гриппа и ОРВИ начинается в восточных регионах, а заканчивается в западных и южных.

Она также сообщила, что в этом сезоне в Украине ожидается распространение нового штамма гриппа «Виктория» Н3N2, который будет преобладать среди других штаммов.

В то же время она добавила, что в Украине “пандемический грипп не будет ведущим, потому что он уже два сезона подряд вызывал заболевания у людей, и уже более половины населения имеет к нему иммунитет”.

По словам А.Мироненко, пандемический грипп A(H1N1) самый распространенный среди лиц в возрасте от 17 до 50 лет, а “пожилые люди и маленькие дети мало болели”. Она добавила, что специалисты не могут объяснить, с чем это связано.

Вместе с тем А.Мироненко отметила, что пандемический грипп - самый коварный среди всех других штаммов гриппа, и «при нем могут очень быстро развиться осложнения в виде пневмонии», поэтому в случае заболевания необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Она отметила, что больше всего шансов умереть от гриппа имеют люди, которые не начали своевременно лечиться и которые имеют проблемы со здоровьем, в частности, разные хронические патологии, иммунодефицит, ожирение, диабет, бронхиальная астму.

«Если такие люди не привиты, то «где тонко, то там и рвется», - сказала А.Мироненко.

Она отметила, что, в соответствии с позицией Всемирной организации здравоохранения, вакцинацию можно проводить во время всего эпидемиологического сезона.

В то же время А.Мироненко добавила, что эффективно и надежно защищает прививка, сделанная еще осенью, - до начала интенсивной циркуляции вируса.

“Нужно помнить, что для образования защитного уровня иммунитета нужно для взрослого хотя бы 10 дней, поэтому все культурные люди, которые заботится о себе и о здоровье семьи, делают прививку заранее”, - А.Мироненко.

По ее словам, детям, которые прививаются впервые, нужна двукратная вакцинация, в частности, это касается детей до трех лет.

“А для двукратной вакцинации с интервалом 4 недели нужно больше времени, то есть детей, если вы захотите сейчас прививать, то вы точно не успеете”, - добавила она.

При этом А.Мироненко сообщила, что беременных женщин “следует прививать во втором - третьем триместре беременности, но есть опыт других стран, в частности, США, Аргентины, которые прививают беременных в любой период беременности”.

По мнению А.Заики, мифом является то, что вакцинацию можно проводить только до начала эпидемии. По его словам, прививку вполне можно проводить и во время эпидемии. А.Заика сообщил, что только около 310 тысяч украинцев на сегодняшний день сделали прививку от гриппа, а это 0,75% общего количества населения.

А.Мироненко добавила, что “это даже меньше, чем в прошлом году”.

А.Заика сообщил, что с 1 октября 2012 года уже около 2,5 миллионов украинцев переболели, в том числе ОРВИ.